Наука и технологии
Опубликовано 03 августа 2025, 01:37
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Как в кино? Маск намекнул на превращение мира в симуляцию в силу развития ИИ

Как будет, покажет время
Илон Маск, кроме известных компаний, владеет ИИ-стартапом xAI, специализирующимся на разработке искусственного интеллекта. 2 августа Маск высказал предположение о том, что с развитием ИИ мир рискует трансформироваться в виртуальную реальность.
Как в кино? Маск намекнул на превращение мира в симуляцию в силу развития ИИ
© StockCake

Один из его подписчиков задал Маску такой вопрос, на что предприниматель ответил сюжетом, схожим с фильмом «Матрица». По его мнению, мир станет симуляцией, в которой роль человека станет второстепенной.

Маск уточнил, что ИИ общего назначения представляет собой технологию, способную выполнять задачи, сопоставимые с человеческими, или превосходящие их в большинстве когнитивных функций. И это настоящий вызов человечеству.