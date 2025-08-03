Как в кино? Маск намекнул на превращение мира в симуляцию в силу развития ИИ

Опубликовано 03 августа 2025, 01:371 мин.
Как в кино? Маск намекнул на превращение мира в симуляцию в силу развития ИИКак будет, покажет время
Илон Маск, кроме известных компаний, владеет ИИ-стартапом xAI, специализирующимся на разработке искусственного интеллекта. 2 августа Маск высказал предположение о том, что с развитием ИИ мир рискует трансформироваться в виртуальную реальность.
Один из его подписчиков задал Маску такой вопрос, на что предприниматель ответил сюжетом, схожим с фильмом «Матрица». По его мнению, мир станет симуляцией, в которой роль человека станет второстепенной.
Маск уточнил, что ИИ общего назначения представляет собой технологию, способную выполнять задачи, сопоставимые с человеческими, или превосходящие их в большинстве когнитивных функций. И это настоящий вызов человечеству.