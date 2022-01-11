Как в "Матрице": будем ли мы жить в компьютерной симуляции

Независимый исследователь Олександр Костиков, нейробиолог и врач, считает, что в будущем это станет возможным. В статье, опубликованной в TechTalks, он объясняют, как интерфейсы мозг-компьютер могут позволить нам напрямую подключаться к виртуальным мирам: новый тип искусственного интеллекта станет биоэлектронным гибридом, в котором живой человеческий мозг и машина будут работать вместе в двойной взаимодополняющей системе. Оба компонента будут дополнять и усиливать друг друга, создавая нечто совершенно новое, с чем раньше не сталкивались ни природа, ни разработчики полностью электронных систем.

Главная идея здесь, по сути, заключается в пакетизации мозговой деятельности человека. Вместо того чтобы пытаться составить карту мозга, Костиков предлагает интерфейс, способный обеспечить скорость передачи данных для познания один к одному. Без дальнейшего контекста кажется, что Костиков предлагает парадигму, в которой мы будем использовать цифровой сигнал для захвата потока сознания мозга. В одну секунду вы будете жить обычной жизнью, а в следующую - полностью погрузитесь в синтетический мир, который так же убедителен, как и реальность.

Возможно ли это на самом деле, еще предстоит выяснить - большинство высших функций мозга остаются загадкой для ученых.