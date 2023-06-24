Как в России начали использовать искусственный интеллект для лечения людей

Как в России начали использовать искусственный интеллект для лечения людейОборудование с использованием ИИ позволяет сократить нагрузку на врачей и шанс ошибок
Технологии с элементами ИИ стали применяться в ещё одной сфере: медицине, инженеры и медики пытаются оптимизировать работу врачей с помощью современных технологий
Искусственный интеллект (ИИ) в системе здравоохранения Москвы развивается очень быстро. В настоящее время уже существует 12 медицинских сервисов, использующих ИИ, и 150 медицинских организаций, которые применяют нейросети. Благодаря этому оборудованию врачи могут делать более точные диагнозы и проводить диагностические процедуры быстрее. Инвестиции в проекты ИИ-медицины постоянно растут, и мы рассмотрим, какие перспективы открываются перед искусственным интеллектом в этой сфере.
Использование ИИ в здравоохранении активно развивается. В 2021 году финансирование этого сектора в мире выросло на 108%, а рынок ИИ продолжает расти со скоростью 44,9% в год. В России объем рынка медицинских технологий в 2022 году достиг 19,46 млрд рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. Однако только 8% россиян на самом деле пользуются цифровой медициной, и на рынке медицинских технологий есть нехватка квалифицированных специалистов. Некоторые стартапы также сталкиваются с проблемами финансирования из-за осторожности российских и иностранных инвесторов.
В феврале этого года на заседании Агентства стратегических инициатив было предложено создать орган, который помог бы поддерживать и оценивать стартапы, делая их более привлекательными для инвесторов. Президент Владимир Путин дал указание рассмотреть это предложение. Возможно, в этом году государственная поддержка увеличится не только для медицинских технологий, но и для стартапов в целом. Это привлечёт больше венчурного финансирования в молодые компании. Прогнозы компании ReportLinker показывают, что глобальный рынок ИИ в здравоохранении достигнет $308,9 млрд к 2030 году, и интерес инвесторов к медицинским стартапам, использующим ИИ, постоянно растёт.
Искусственный интеллект имеет много возможностей в медицине. Главная его цель — повысить эффективность здравоохранения и уменьшить рутинную работу врачей, чтобы они могли более точно ставить диагнозы. ИИ применяется для мониторинга состояния пациентов, анализа медицинских изображений, автоматизации рутинных задач, обработки больших объёмов данных и помощи врачам в принятии решений. Например, ИИ может анализировать рентгеновские снимки и другие медицинские изображения. Алгоритмы могут обрабатывать снимки за несколько секунд и выделять области, требующие особого внимания врача. Искусственный интеллект также помогает врачам поставить диагноз, назначить лечение и предотвратить осложнения после лечения. Кроме того, ИИ применяется в фармакологии для ускорения разработки лекарств и проведения клинических исследований. В целом, искусственный интеллект имеет огромный потенциал в сфере здравоохранения, улучшая диагностику, лечение и производство лекарств, а также делая здоровый образ жизни более доступным и удобным для всех.
Однако внедрение искусственного интеллекта в медицину сопряжено с некоторыми рисками и ограничениями. Существует возможность, что ИИ даст неверные выводы, особенно если модель была обучена на неполных данных. Это может противоречить этическим нормам и нарушать конфиденциальность пациентов. Врачи также выражают опасения относительно ограниченного объёма данных, доступных для обучения ИИ на данный момент. Для успешного внедрения искусственного интеллекта в современные системы здравоохранения важно создавать общедоступные медицинские файловые системы и обеспечивать доступ разработчиков к открытым наборам данных. При использовании искусственного интеллекта важно сохранять интеллект и мудрость человека, а ИИ использовать как инструмент, помогающий принимать информированные решения, а не заменяющий человеческую компетенцию и опыт.
Государство также играет важную роль в развитии и поддержке ИИ-технологий в медицине. Создание органов, которые поддерживают и оценивают медицинские стартапы, делая их более привлекательными для инвесторов, может способствовать увеличению государственной поддержки. Прогнозы также показывают, что глобальный рынок ИИ в здравоохранении будет продолжать расти, и инвесторы проявляют интерес к медицинским стартапам, использующим ИИ. Однако необходимо сохранять осторожность при использовании ИИ и помнить, что он должен быть в качестве инструмента, а не замены для человеческого интеллекта и мудрости.
Врачи и эксперты согласны в том, что искусственный интеллект (ИИ) постепенно начнет проникать в сферу медицины и здравоохранения. Елена Соколова, директор по продуктам компании "СберМедИИ", предсказывает, что в будущем ИИ сможет анализировать медицинские исследования, используя многофункциональные алгоритмы, после чего врачи будут проверять их результаты. Эксперты также прогнозируют, что ИИ будет анализировать большие объемы данных, собранные с носимых устройств, а также учитывать семейную историю болезней, генетические особенности и образ жизни пациента, чтобы подобрать наиболее эффективное лечение для него.