Как в США видят «молниеносную» войну между Россией и Украиной

По его мнению, если такое развитие событий станет возможным, Украина несмотря на поставленные ей Турцией стратегические беспилотники Bayraktar TB2, налаженное производство противокорабельных ракет «Нептун» и парка военных самолётов образца 1960-70 годов всё равно проиграет. Страна сможет призвать для участия в боевых действиях не более 250 тысяч человек, поставить под ружьё 2500 танков и 785 САУ. Тогда как Россия способна задействовать порядка 1 млн военных, 13 тысяч модернизированных танков и более 6500 САУ.

Такая же ситуация в воздухе и на море: против советских самолётов, находящихся в распоряжении Украины, Россия выставит современные истребители и бомбардировщики, а также новые корабли и подлодки.

О перевесе в сторону России говорит и разница военных бюджетов: $5,2 млрд, которые на развитие армии тратит Украина, против $65 млрд Москвы. В случае войны Украина очень быстро потеряет военную и промышленную инфраструктуры, а войска понесут ощутимые потери.

«Огромная разница на бумаге будет ещё более очевидной на деле», — подытожил Епископос.