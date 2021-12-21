Как вакцинация взрослых повлияет на иммунитет детей

По его словам, основываясь на знании теории и практическом опыте, российские специалисты предложили гипотезу, согласно которой количество детей от 1 года до 17 лет имеют более высокую серопревалентность — количество лиц с антителами в популяции. Предположительно, количество серопозитивных к коронавирусу детей — переносчиков вируса, от которых заражаются другие, — уменьшается в вакцинированной популяции.

«Мы уже видим по результатам популяционного исследования, что дети стоят особняком: они переносят COVID-19 легче, часто вообще без симптомов. Мы заметили также, что дети в возрасте от года до 17 лет на большинстве обследованных территорий в нашей стране имеют более высокую серопревалентность к SARS-CoV-2. Особенно интересны последние два этапа, когда идёт активная вакцинация взрослых, а детей она ещё не касается», — отметил Тотолян.