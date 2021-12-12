Как вернуть деньги, украденные через интернет-магазин

В то же время у покупателей всегда есть право подать заявление в банк на оспаривание мошеннической операции. На это у него есть целых 120 дней после покупки.

Также если киберпреступник использовал карту на площадках, не требующих двухфакторной авторизации, факт покупки можно опротестовать, после чего вернуть свои деньги обратно.