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Как вернуть деньги, украденные через интернет-магазин

Есть несколько способов
На сегодняшний день существует немало способов возврата денег, которые были украдены через интернет-магазины. Рассказать о них решили эксперты по информационной безопасности.
Как вернуть деньги, украденные через интернет-магазин

Например, если деньги украли при покупках в магазинах, которые не используют защитную технологию 3D Secure, то достаточно легко запустить процедуру возврата средств

В рамках правил, установленных платёжными системами, по несанкционированным транзакциям, проведённым без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника в цепочке расчётов, кто не использует данный сервис.

В то же время у покупателей всегда есть право подать заявление в банк на оспаривание мошеннической операции. На это у него есть целых 120 дней после покупки.

Также если киберпреступник использовал карту на площадках, не требующих двухфакторной авторизации, факт покупки можно опротестовать, после чего вернуть свои деньги обратно.

Источник: РБК
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