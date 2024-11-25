Как виртуальная реальность изменит спорт, взгляд эксперта

Ярослав Фертяков отметил, что VR уже начинает менять как профессиональный спорт, так и любительские тренировки. Одной из ключевых возможностей является создание тренировочных симуляций, которые имитируют реальные игровые ситуации. Это позволяет спортсменам отрабатывать тактики и стратегии, не участвуя в настоящих матчах. Также VR помогает в техническом совершенствовании — например, в теннисе или гольфе можно корректировать движения ударов, улучшая точность и эффективность без лишних физических нагрузок.

Кроме того, VR активно используется в реабилитации после травм.