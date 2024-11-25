Как виртуальная реальность изменит спорт, взгляд эксперта

Как виртуальная реальность изменит спорт, взгляд экспертаВлияние VR на тренировки и соревнования
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Ярослав Фертяков отметил, что VR уже начинает менять как профессиональный спорт, так и любительские тренировки. Одной из ключевых возможностей является создание тренировочных симуляций, которые имитируют реальные игровые ситуации. Это позволяет спортсменам отрабатывать тактики и стратегии, не участвуя в настоящих матчах. Также VR помогает в техническом совершенствовании — например, в теннисе или гольфе можно корректировать движения ударов, улучшая точность и эффективность без лишних физических нагрузок.
Кроме того, VR активно используется в реабилитации после травм.
VR уже активно используется в реабилитации после травм. Виртуальные тренировки помогают пациентам восстанавливать движения после травм, выполняя простые, но эффективные упражнения, которые стимулируют восстановление. VR также может отслеживать прогресс пациента, корректировать нагрузки в реальном времени, что помогает избежать перегрузок.
VR также открывает новые горизонты для спортивных состязаний. Уже существуют VR-симуляции футбола и гонок, где участники управляют виртуальными персонажами или автомобилями. Это может привести к появлению нового вида спортивных соревнований, объединивших киберспорт и традиционные виды спорта.
Несмотря на все преимущества, Ярослав Фертяков подчеркнул, что VR не сможет заменить спорт в полном объеме. Реальный спорт включает в себя не только развитие физических навыков, но и важную социальную составляющую — командную работу и общение, которые сложно воссоздать в виртуальной реальности.
Потому что спорт включает в себя не только развитие навыков, но и значительную физическую активность. И хотя VR-игры могут предложить элементы активности (например, игры на базе движений), они не могут полностью заменить тренировки, направленные на развитие конкретных физических качеств. Кроме того, спорт — это не только физическая нагрузка, но и важная часть социальной жизни. Командные виды спорта или совместные тренировки способствуют общению и командному духу, что сложно полностью воспроизвести в VR.
29 и 30 ноября Минск станет центром обсуждения инноваций в области искусственного интеллекта. В эти дни в Футбольном манеже, площадью 12 000 кв.м., пройдет One AI Forum — крупнейший форум СНГ по ИИ.
Мероприятие соберет более 100 проектов, связанных с искусственным интеллектом, и привлечет внимание 30 ведущих спикеров в этой области. Участники форума смогут посетить презентации, обсудить перспективы технологий и найти единомышленников среди более 5 тысяч гостей.