Как восстановить память переболевшим COVID-19

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Как восстановить память переболевшим COVID-19Это не так уж и сложно, как оказалось
У коронавируса множество различных побочных эффектов. О том, как побороть один из них, рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин.
Речь идёт о проблемах с памятью, на которую жалуются многие переболевшие COVID-19 пациенты. По словам специалиста, она не решится сама по себе. Но в то же время существуют методы, способные помочь восстановлению памяти.
Необходимо больше отдыхать, хорошо питаться, чаще бывать на свежем воздухе, обязательно нормально спать. И тогда процесс восстановления памяти будет идти быстрее.
Сергей Агапкин
В то же время телеведущий отметил, что если человек в целом чувствует себя хорошо, но при этом также жалуется на забывчивость, существуют разные методики тренировки памяти. Один из таких — заучивание стихотворений и их декламацию.
Источник: Lenta.ru