Как все переполошились: в США предложили сажать в тюрьму за использование DeepSeek

Хоули предложил тотально запретить использование любых китайских технологий ИИ в США. Сенатор указал, что законопроект направлен на защиту американских достижений в области ИИ, а также усиление торговых санкций против КНР.

В случае принятия закона, импорт китайских технологий ИИ будет запрещён через 180 дней. Лица, нарушающие закон, будут наказаны штрафами до $100 млн для юридических лиц и $1 млн для физических лиц, а также лишены права на федеральные контракты, лицензии и финансовую помощь в течение пяти лет. Несмотря на то, что в законопроекте не упоминается компания DeepSeek, считается, что она находится под пристальным вниманием американского правительства и законопроект направлен прежде всего на эту нейросеть.