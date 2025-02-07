Как все переполошились: в США предложили сажать в тюрьму за использование DeepSeek

Опубликовано 07 февраля 2025, 17:151 мин.
Как все переполошились: в США предложили сажать в тюрьму за использование DeepSeekИ штрафовать до $100 млн
Сенат США в ближайшее время рассмотрит законопроект, предложенный сенатором Джошем Хоули, предполагающий тюремное заключение за использование китайской нейросети DeepSeek, а также штраф до $1 млн lkz пользователей.
© Deepseek.com
Хоули предложил тотально запретить использование любых китайских технологий ИИ в США. Сенатор указал, что законопроект направлен на защиту американских достижений в области ИИ, а также усиление торговых санкций против КНР.
В случае принятия закона, импорт китайских технологий ИИ будет запрещён через 180 дней. Лица, нарушающие закон, будут наказаны штрафами до $100 млн для юридических лиц и $1 млн для физических лиц, а также лишены права на федеральные контракты, лицензии и финансовую помощь в течение пяти лет. Несмотря на то, что в законопроекте не упоминается компания DeepSeek, считается, что она находится под пристальным вниманием американского правительства и законопроект направлен прежде всего на эту нейросеть.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков