Как всё быстро происходит: бывшего главу Binance уже заблокировали в соцсети Х

23:15, 24 ноября 2023
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Как всё быстро происходит: бывшего главу Binance уже заблокировали в соцсети ХПричиной он считает неэффективные алгоритмы соцсети
Уволившегося главу Binance сразу заблокировали в соцсети Х. Бывший глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао на социальной платформе Binance Square рассказал о том, что как только уволился из компании, сразу был заблокирован в соцсети Х.
© Wikimedia Commons / Smorshedi
Он посетовал на «тупость» алгоритмов сервиса, которые ошибочно приняли его за бота, когда он изменил описание и название в своём аккаунте. Чжао также иронически рассказал об ощущениях в условиях вынужденной «пенсии».
Бывший глава Binance рассказал, что с иронией относится ко всему происходящему и поделился старинной китайской пословицей: «Проблемы не путешествуют в одиночку».