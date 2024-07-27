Как выбрать идеальный зарядный провод для смартфона

Современные зарядные устройства — это не только адаптеры, но и кабели, которые часто выходят из строя. Менеджер по товарным категориям «МегаФона» Андрей Иванов рассказал, на что обращать внимание при покупке зарядного кабеля, чтобы он быстро заряжал смартфон и служил долго.

Прежде всего, важно проверить совместимость кабеля с вашим смартфоном. Необходимо учитывать не только тип разъёма, но и другие характеристики, такие как сила тока, которую кабель может выдерживать. Сейчас популярны кабели USB 3.1, которые подходят для большинства современных планшетов и ноутбуков. Также стоит обратить внимание на скорость передачи данных, если вам нужно передавать файлы или подключать устройство к автомобилю.

Для владельцев iPhone 14 и более старых моделей стоит выбирать кабели с сертификацией MFI — это значит, что кабель прошёл тестирование Apple. В iPhone 15 используется разъём Type-C, где можно выбрать кабель с поддержкой USB 3.0 или даже USB 3.2, Gen 2 для более быстрой передачи данных. Не забывайте про толщину кабеля: чем толще провод, тем выше пропускной ток и быстрее зарядка. А вот для кабелей, которые используются дома, дополнительная защита не всегда нужна. Если нужен прочный кабель, лучше выбрать вариант с полипропиленовой изоляцией и кевларовыми волокнами.