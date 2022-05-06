Как выбрать не напичканную химикатами клубнику

По словам специалиста, клубника, выращенная в открытом грунте, поступит в продажу чуть позже, а сейчас можно купить плоды, выращенные в теплицах, без достаточного количества света, тепла или с избытком азотных удобрений. Поэтому в такой клубнике может быть избыток нитратов.

Такая клубника бледная, у неё неестественно крупные плоды, нет запаха. Также нужно обращать внимание на плодоножку. Если она чёрная, а плод выглядит «побитым», значит, продукт не первой свежести, и после покупки быстро испортится.

При этом Викулов отметил, что норма клубники — 100-150 граммов. А отравлений нитратами не происходит как раз потому, что её едят не много. «Клубникой редко можно отравиться, мы не едим ее килограммами, но некоторая опасность все-таки есть. Я бы советовал не увлекаться ею. Можно купить, чтобы разнообразить рацион, но не гнаться за количеством. Порции 100-150 граммов вполне достаточно, чтобы получить некое количество витаминов и не навредить себе», — посоветовал эксперт.