Как выработать максимальное количество антител

По словам врача, у людей до 60 лет антител вырабатывается больше, чем у пожилых. Однако, важно, чтобы у человека не было хронических заболеваний или иммунодефицита.



Крючков добавил, что чем выше титр антител, тем больше защита от коронавируса, но максимальный уровень пока установить не удалось.



Ранее он рассказал об исчезновении антител у переболевших COVID-19. По словам Крючкова, у десяти процентов перенесших коронавирус достаточное для защиты от инфекции количество антител вообще не вырабатывается.



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