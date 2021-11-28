Как выявить у себя COVID-19, если ты вакцинирован

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Как выявить у себя COVID-19, если ты вакцинированДостаточно обратить внимание на два симптома
Несмотря на то, что человек вакцинирован, он всё же может заразиться COVID-19. О двух явных симптомах, которые не стоит игнорировать, рассказали наши коллеги из издания Express.
Сообщается, что они были выделены в результате анализа данных миллионов пользователей приложения ZOE COVID. Оно, напомним, занимается отслеживанием частоты проявления признаков инфекции.
В итоге, по словам специалистов, людям с кашлем и чиханием стоит остаться дома, после чего пройти тест на COVID-19. В противном случае велики шансы заразить коронавирусом людей вокруг, так как именно эти симптомы «обеспечивают передачу вируса от одного человека к другому».
Ранее в России появились результаты клинических испытаний вакцины для подростков «Спутник М». Оно оказалось крайне эффективным — иммунитет после его применения образовался у 93,2% участников тестирования.
Источник: Express