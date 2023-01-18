Как выявить у себя менингит в домашних условиях

Специалисты подчеркнули, что основным признаком менингита является неспособность наклонить голову вниз к груди. Данную «особенность» ещё называют ригидностью шеи.

По словам врачей, при появлении этого симптома необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как менингит может вызвать серьёзное повреждение мозга и даже смерть. Достаточно лишь упустить момент оказания своевременной помощи.

Эксперты также отметили, что менингит может проявляться как простая острая респираторная инфекция, поэтому важно знать о возможных симптомах.

Напомним, что ранее произошла вспышка менингита среди сотрудников одного из складов в Московской области.

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