Как YouTube начнёт наказывать за грубость в комментариях

Как YouTube начнёт наказывать за грубость в комментарияхВот и пришла новая эпоха
YouTube всегда был известен строгим модерированием контента на платформе. Теперь же очередь добралась и до комментариев.
Фото: TechCrunch
Разработчики видеосервиса заявили, что теперь авторы слишком грубых комментариев будут получать предупреждения. Если никакой реакции не последует и оскорбительные сообщения продолжат появляться, такому пользователю закроют доступ к функции комментирования на 24 часа.
Наша цель состоит в том, чтобы защитить авторов от пользователей, пытающихся негативно повлиять на сообщество с помощью комментариев, и обеспечить большую прозрачность пользователям, чьи комментарии могли быть удалены из-за нарушений политики.
Отметим, что данное нововведение — лишь часть более масштабного апдейта, призванного очистить разделы комментариев от спама и хамского поведения. Ожидается, что за первые полгода на YouTube будет удалено более 1,1 млрд нежелательных сообщений.