Как за каменной стеной: ВКонтакте защитит своих пользователей от спама при помощи искусственного интеллекта

07:56, 18 мая 2023
1 мин.
Как за каменной стеной: ВКонтакте защитит своих пользователей от спама при помощи искусственного интеллектаНейросети в каждый дом!
Крупнейшая в России соцсеть ВКонтакте вводит новую функцию, которая должна сделать просмотр клипов более удобным и безопасным для всех пользователей.
Инженеры компании разработали специальный «умный» фильтр на базе искусственного интеллекта, который будет прятать подозрительные сообщения и рекламу из комментариев под клипами.
Чтобы помочь пользователям избежать спама и вредоносных ссылок, ВКонтакте создала специальную систему, которая автоматически скрывает подозрительные комментарии. Разумеется, в её основе лежит искусственный интеллект, который позволяет компьютеру «думать» и «учиться», на манер человеческого мозга.
Новая функция будет работать как в отдельном приложении «VK Клипы», так и в разделе «Клипы» основного приложения ВКонтакте.