Как за каменной стеной: ВКонтакте защитит своих пользователей от спама при помощи искусственного интеллекта

Инженеры компании разработали специальный «умный» фильтр на базе искусственного интеллекта, который будет прятать подозрительные сообщения и рекламу из комментариев под клипами.

Чтобы помочь пользователям избежать спама и вредоносных ссылок, ВКонтакте создала специальную систему, которая автоматически скрывает подозрительные комментарии. Разумеется, в её основе лежит искусственный интеллект, который позволяет компьютеру «думать» и «учиться», на манер человеческого мозга.

Новая функция будет работать как в отдельном приложении «VK Клипы», так и в разделе «Клипы» основного приложения ВКонтакте.