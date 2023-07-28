«Как за каменным фареволом»: за полтора года кибератак на «Госуслуги» не было ни одной успешной

Глава компании «РТК-Солар» и вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, Игорь Ляпунов, заявил, что за последние полтора года не было успешных кибератак на портал «Госуслуги» и никаких сбоев в его работе. Он признал, что «Госуслуги» привлекают множество хакеров, представляя большой вызов, но с уверенностью заявил, что благодаря современным технологиям по кибербезопасности, разрабатываемым их компанией, удалось успешно отражать сложные и мощные кибератаки.

Ляпунов подчеркнул, что опыт защиты от передовых и мощных кибератак лежит в разрабатываемых компанией технологиях по кибербезопасности. Он уверен, что это помогает обеспечить надёжную защиту государственных сервисов и предотвращать возможные попытки атак на портал «Госуслуги».

Заявление Ляпунова было сделано во время выступления на втором саммите «Россия — Африка». Он подчеркнул, что за указанный период времени не было никаких успешных кибератак или сбоев в работе «Госуслуг», что свидетельствует о высоком уровне кибербезопасности и успешной работе компании «РТК-Солар» в защите информационных систем.