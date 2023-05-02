Как замедлить старение после 30 лет

Она подчеркнула, что хотя полностью остановить процесс старения невозможно, существуют доступные методы, которые могут помочь отсрочить его.

Среди рекомендаций Надежды Петраш – правильное питание, умеренное употребление алкоголя, отказ от курения, регулярные физические упражнения и контроль стресса.

Важно также использовать защиту от солнца, поскольку ультрафиолетовые лучи разрушают гиалуроновую кислоту, ведущую к потере эластичности кожи.

Специалист посоветовала использовать качественные косметические средства с антиоксидантами, ретинолом и витамином C для ухода за кожей. Они помогут уменьшить видимые признаки старения, такие как морщины, пигментацию и потерю упругости.

Петраш подчеркнула, что необходимо своевременно выявлять и устранять проблемы со здоровьем, которые могут ускорять старение, а для этого стоит регулярно проходить обследования у врача.