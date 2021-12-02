Как заработать на новом омикрон-штамме COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 10:49
1 мин.
Как заработать на новом омикрон-штамме COVID-19При этом практически ничего для этого не делая
Пока весь мир пытается решить проблему появления новейшего штамма COVID-19, в сети начали всплывать советы, как на происходящем можно заработать.
По словам генерального директора американской компании SpringOwl Asset Management Джейсона Адера, надо «сыграть» на падении стоимости акций компаний в сфере туризма. Он назвал спад временным явлением.
Адер считает, что впоследствии бумаги в любом случае подорожают, а значит купившие их на минимуме инвесторы смогут заработать. Специалист заявил, что нечто подобное происходило в конце 2020 года, когда стало известно об обнаружении дельта-варианта коронавируса.
Напомним, что 26 ноября, на фоне новостей о появлении нового штамма COVID-19, рынки по всему миру просели. Так, S&P 500 всего за несколько минут с момента старта торгов упал на 1,6%, Dow Jones — на 2,2%, а Nasdaq — на 1,2%.
Источник: CNBC