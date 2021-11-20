Как защитить аккумулятор смартфона от переохлаждения

По словам эксперта, экран и аккумулятор — элементы смартфонов, которые чаще всего подвергаются переохлаждению. Из-за этого аккумулятор теряет ёмкость, особенно на длительном морозе, а в экранах ухудшается динамика жидких кристаллов, это отражается на времени отклика и реакции ЖК-сенсоров и смартфонных экранов. Стоит учитывать, что у гаджетов на IPS-матрицах могут быть разного рода заторможенности. На диодных дисплеях такого, как правило, не происходит, но может начаться «неприятное мерцание».

Также специалист отметил, что на морозе нельзя доверять показателям заряда, потому что батарея разряжается значительно быстрее.

Чтобы избежать таких проблем, не нужно долго держать смартфон на холодном воздухе, и уж точно избегать крайностей — не оставлять гаджет на «ледяных» поверхностях и в снегу, а при возвращении в тепло, нужно просто оставлять его в помещении, чтобы устройство нагрелось до комнатной температуры. С мороза нельзя пользоваться быстрый зарядкой, чтобы не повредить аккумулятор.

«Плавное возвращение смартфона в комнатную температуру защитит его также и от образования конденсата как снаружи, так и, что более важно, во внутренней части корпуса. Принесённый во влажную баню с мороза смартфон по степени риска можно сравнить с "утопленным"», — отметил эксперт.