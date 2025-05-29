Как защитить домашний Wi-Fi: в Дом.ру назвали семь правил

Сложный и уникальный пароль. Главное правило — надежный пароль для сети. Лучше использовать случайную комбинацию длиной от 12 символов, где есть заглавные и строчные буквы, цифры и специальные знаки. Пароль для Wi-Fi должен отличаться от всех остальных, особенно от пароля для доступа к настройкам роутера.

Главное правило — надежный пароль для сети. Лучше использовать случайную комбинацию длиной от 12 символов, где есть заглавные и строчные буквы, цифры и специальные знаки. Пароль для Wi-Fi должен отличаться от всех остальных, особенно от пароля для доступа к настройкам роутера. Название сети (SSID). Часто Wi-Fi по умолчанию носит имя модели роутера. Это облегчает задачу злоумышленникам — они могут определить тип оборудования и использовать уязвимости. Уникальное название сети, не связанное с брендом или вашими данными, снижает риски.

Часто Wi-Fi по умолчанию носит имя модели роутера. Это облегчает задачу злоумышленникам — они могут определить тип оборудования и использовать уязвимости. Уникальное название сети, не связанное с брендом или вашими данными, снижает риски. Обновления прошивки. Как и любой гаджет, роутер нуждается в регулярных обновлениях. Они устраняют уязвимости и повышают защиту. В новых моделях возможна автоматическая установка обновлений. Если у вас старая модель — проверяйте прошивку вручную через веб-интерфейс.

Как и любой гаджет, роутер нуждается в регулярных обновлениях. Они устраняют уязвимости и повышают защиту. В новых моделях возможна автоматическая установка обновлений. Если у вас старая модель — проверяйте прошивку вручную через веб-интерфейс. IP-адрес и DNS. Роутеры часто используют стандартный IP-адрес, известный хакерам. Его стоит изменить в настройках. Также рекомендуется сменить DNS-сервер — это повысит фильтрацию интернет-трафика и добавит уровень защиты от вредоносных сайтов.

Роутеры часто используют стандартный IP-адрес, известный хакерам. Его стоит изменить в настройках. Также рекомендуется сменить DNS-сервер — это повысит фильтрацию интернет-трафика и добавит уровень защиты от вредоносных сайтов. Контроль подключенных устройств. Регулярная проверка подключений к сети позволяет выявить незваных гостей. Сделать это можно через настройки роутера или через приложение, если оно предусмотрено. Некоторые антивирусные программы также оповещают о новых устройствах.

Регулярная проверка подключений к сети позволяет выявить незваных гостей. Сделать это можно через настройки роутера или через приложение, если оно предусмотрено. Некоторые антивирусные программы также оповещают о новых устройствах. Гостевая сеть. Для гостей лучше настроить отдельную сеть с другим паролем. Это не даст им доступа к вашим основным устройствам и локальным данным.

Для гостей лучше настроить отдельную сеть с другим паролем. Это не даст им доступа к вашим основным устройствам и локальным данным. Использование современного шифрования. Если ваш роутер поддерживает стандарт WPA3 — используйте его. Это самый защищенный протокол на сегодняшний день. Устройства с поддержкой WPA2/WPA3 позволяют обеспечить безопасность и сохранить совместимость со старыми гаджетами. Например, такая функция есть у роутера Дом.ру WAVE.

Никита Шешин, эксперт по продукту Wi-Fi компании Дом.ру, отметил, что незащищенная домашняя сеть может привести к утечке личных данных, финансовым потерям и даже физическому повреждению подключенных устройств через вредоносное ПО. Взлом роутера позволяет злоумышленникам перенаправлять пользователей на фишинговые сайты, устанавливать вредоносные программы, перехватывать трафик, использовать роутер для DDoS-атак или скрытого майнинга криптовалют.