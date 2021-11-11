Как защитить фото на смартфоне от слива в интернет

Эксперт отметил, что люди, которые хранят персональные данные во внутренней памяти своих устройств, должны осознавать, что это небезопасно. Дело в том, что любой гаджет, имеющий выход в сеть, априори не является полностью защищенным от слива данных. Мясоедов предупредил, что частыми причинами утечек контента звезд становятся уязвимости в защите, создаваемые вирусами категории rogue.

“Такой вирус может жить в телефоне месяцами и практически ничем себя не выдавать, кроме более быстрой разрядки батареи или перегрева. Но защититься всегда можно с помощью антивируса, установленного на телефон”, — поделился эксперт.

Для обеспечения максимальной приватности россиянам порекомендовали при создании бэкапа вручную отключать отправку слепка фото и видеоматериалов.

Помимо прочего эксперт посоветовал отключить формирование метаданных в гаджете.

“Для этого нужно перейти в настройки программы, а также в общие настройки телефона и везде отключить возможность передачи аналитики, которая собирается разработчиками под предлогом улучшения программного обеспечения, что может соответствовать действительности, но одновременно снижает приватность вашего контента”, — рассказал специалист.