Как защитить глаза от излучения смартфонов: три способа

Специалист объяснила, что синий свет на самом деле — волны средней длины, которые и проецируют HEV-излучение. Синее излучение негативно влияет на глаза, но исходит оно не только от мониторов компьютеров и дисплеев смартфонов, но и от ламп тёплого света.

В связи с этим в группе риска поражения глаз световым излучением находятся не только люди, много работающие за компьютером или пользующиеся смартфоном, но и врачи, телеведущие и т.д.

Коваль рассказала, как можно защититься от синего света. По её словам, средствами для этого являются защитные стёкла для устройств с фильтрами, которые будут не только защищать стекло при падении от трещин, но также ограничивать излучение синего света от экрана.

Также эффективен для этого ночной режим, когда свет экрана становится приглушённым, более мягким, желтоватого цвета. Врач посоветовала использовать и защитные фильтры компьютерных очков, которые можно надевать во время работы. Но принципиально улучшить ситуацию позволит ограничение времени, проведённого за смартфоном.

«К тому же во всех современных гаджетах есть «ночной режим», когда свет экрана становится приглушенным, желтоватого цвета. Это также снижает уровень HEV-излучения. Можно также использовать защитные фильтры компьютерных очков, которые рекомендуется надевать во время повседневной работы. Однако кардинально минимизировать вред от синего света можно, ограничив время использования гаджетов. Это касается детей, глаза которых гораздо уязвимее, чем глаза взрослого», — объснила эксперт.

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