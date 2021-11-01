Как защитить смартфон и банковскую карту от воровства денег по бесконтактной оплате

По словам эксперта, риск потери средств небольшой, но он есть. Для уменьшения опасности специалист рекомендовала поставить лимиты на снятие, а также использовать дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей. Ну а так, большинство рекомендаций для бесконтактных карт совпадают с общими советами по «цифровой гигиене».



Специалист рекомендует всегда проверять, где находится ваше NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, обезопасить себя также помогут применение пин-кода или биометрии для доступа к устройству.



Михайлова объяснила, что мошенники имеют прототипы вирусов-троянов, способные через зараженный смартфон ретранслировать данные карты и сам процесс оплаты. Она посоветовала не давать гаджет неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты, как например, антивирусы, антиспамы.



И помните, что цифровая карта является полным аналогом «пластика», и технологии защиты в обоих случаях одинаковы.