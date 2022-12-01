Как защитить свои данные в Интернете

По словам эксперта, в первую очередь стоит посещать исключительно официальные сайты компаний. При этом не стоит сохранять пароли в браузере, но назвал важным установку во всех аккаунтах двухфакторной аутентификации.

Также специалист посоветовал чистить cookies и историю браузера, использовать разные пароли для разных сайтов, аккаунтов, соцсетей и приложений.

Обязательным условием для сохранения данных в безопасности Женатов назвал установку антивируса как на компьютер, так и на мобильные устройства.

Если хотите уберечь личную информацию от посторонних, не лишним будет и отказ от использования сторонних программ, таких как «кошелёк» и «книга паролей». Эксперт также назвал важным чтение соглашения в Интернете — не стоить слепо ставить слепо галочки на незнакомых либо подозрительных сайтах.