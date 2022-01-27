Как защитить свои персональные данные — отвечают специалисты «Лаборатории Касперского»

При этом каждый десятый, сделавший это, жалел о своём поступке. Причин тому несколько, в том числе популярность таких данных в даркнете. Так, пакет, включающий в себя скан паспорта, селфи с ним, а также номера ИНН и СНИЛС обойдётся примерно в 300 рублей.

Если же покупать исключительно скан паспорта и ИНН, то заплатить придётся меньше — 100 рублей.

Для того, чтобы сохранить персональные данные в секрете, специалисты российской IT-компании посоветовали применять базовые способы защиты. В них, например, регулярное обновление приложений на своих устройствах. Также важно устанавливать последние апдейты операционных ситем.

Не стоит забывать о настройках приватности в соцсетях вместе с использованием уникальных паролей для аккаунтов. Они должны состоять как минимум из 12 символов, в том числе букв разного регистра и спецсимволов.

В то же время эксперты «Лаборатории Касперского» напомнили о важности двухфакторной аутентификации, скачивании приложений только из официальных магазинов и периодических проверках, к каким личным данным у софта есть доступ.