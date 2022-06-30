Как защититься от инсульта и инфаркта несложным напитком

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Как защититься от инсульта и инфаркта несложным напиткомПриготовить его может каждый
Российский врач-нутрициолог и кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, какой напиток стоит пить тем, кто хочет защититься от сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам специалиста, свекольный сок является отличным средством для профилактики инфарктов и инсультов. Связано это с тем, что в данном напитке содержатся флавоноиды — снижающие уровень «плохого» холестерина в организме вещества.
При этом Мирошников уточнил, что непосредственно «плохой» холестерин и является основной причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Для их профилактики достаточно ежедневно выпивать по 250 мл свекольного сока.
Напомним, что ранее его коллега Александр Мясников заявил о необычном эффекте тщательного пережёвывания пищи. По его словам, эта привычка снижает риск развития гастрита.