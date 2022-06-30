Как защититься от инсульта и инфаркта несложным напитком

По словам специалиста, свекольный сок является отличным средством для профилактики инфарктов и инсультов. Связано это с тем, что в данном напитке содержатся флавоноиды — снижающие уровень «плохого» холестерина в организме вещества.

При этом Мирошников уточнил, что непосредственно «плохой» холестерин и является основной причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Для их профилактики достаточно ежедневно выпивать по 250 мл свекольного сока.

Напомним, что ранее его коллега Александр Мясников заявил о необычном эффекте тщательного пережёвывания пищи. По его словам, эта привычка снижает риск развития гастрита.