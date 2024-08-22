Как защититься от программ-вымогателей

В современном мире безопасность данных становится все более актуальной, особенно из-за угроз от программ-вымогателей. Эти вирусы могут блокировать доступ к информации на устройстве и требуют выкуп, чтобы разблокировать данные. Некоторые виды ransomware даже угрожают утечкой конфиденциальной информации, если плата не будет уплачена. Преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов поделился советами по защите от таких атак, чтобы минимизировать риски утраты данных.

Шутов рекомендует регулярно делать резервные копии важных данных. Он советует хранить их не только в облаке, но и на внешних устройствах, таких как USB-накопители или жёсткие диски. Эти устройства лучше использовать только внутри корпоративной сети, а перед подключением обязательно проверять на вирусы. Также важно, чтобы сотрудники были осведомлены о киберугрозах. Обучение поможет им распознавать подозрительные сообщения и снизить риск случайного заражения сети.

Кроме того, необходимо ограничивать доступ к файлам и папкам. Если программа-вымогатель проникнет в систему, она сможет зашифровать только те данные, к которым у неё есть доступ. Шутов подчёркивает, что своевременные обновления программного обеспечения также очень важны, так как в них часто содержатся исправления для уязвимостей. Он добавляет, что подход «нулевого доверия», при котором доступ к системе предоставляется только после многофакторной аутентификации, может существенно снизить риски при работе с конфиденциальными данными.