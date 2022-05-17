Как защититься от радиации на Луне, если поселиться там надолго

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Как защититься от радиации на Луне, если поселиться там надолгоРассказал эксперт «Роскосмоса»
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал, как ведомство предполагает защищать космонавтов на Луне от радиации, если придётся оставаться на планете надолго.
По словам специалиста, ещё в 1960-х годах были проекты по строительству так называемых землянок, которые должны были возводить с использованием лунного грунта — реголита. Это полузаглубленный модуль, засыпанный реголитом.
Крикалёв объяснил, что на Луну затруднительно доставить в необходимых количествах свинец или металл, поэтому необходимо использовать местные ресурсы.
«Типа землянок, да. Такие проекты были в 1960-е годы, и если сейчас к ним вернуться, нужно будет делать полузаглубленный модуль и сверху каким-то экскаватором засыпать его реголитом, чтобы он защищал космонавтов от радиации, если они там будут оставаться долго», — отметил Крикалев.