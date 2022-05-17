Как защититься от радиации на Луне, если поселиться там надолго

По словам специалиста, ещё в 1960-х годах были проекты по строительству так называемых землянок, которые должны были возводить с использованием лунного грунта — реголита. Это полузаглубленный модуль, засыпанный реголитом.

Крикалёв объяснил, что на Луну затруднительно доставить в необходимых количествах свинец или металл, поэтому необходимо использовать местные ресурсы.

«Типа землянок, да. Такие проекты были в 1960-е годы, и если сейчас к ним вернуться, нужно будет делать полузаглубленный модуль и сверху каким-то экскаватором засыпать его реголитом, чтобы он защищал космонавтов от радиации, если они там будут оставаться долго», — отметил Крикалев.