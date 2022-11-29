Наука и технологии
12:11, 29 ноября 2022
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Как защититься от слежки через смартфон

Это не так уж и сложно

Специалист по кибербезопасности «Кода Безопасности» Павел Коростелёв раскрыл простые способы защиты от смартфонной слежки.

Как защититься от слежки через смартфон

Фото: СNews

По словам эксперта, как минимум стоит ограничить доступ к конфиденциальным данным для новых приложений. Найти соответствующую функцию можно в настройках девайса. Также он посоветовал проверить безопасность соединения при вводе персональных данных через браузер.

Во-первых, нужно проверить, есть ли в адресной строке значок замка, который означает безопасное соединение и наличие сертификата безопасности. Во-вторых, всегда выходите из аккаунта и закрывайте сайт после совершения операции.

Павел Коростелёв

Вместе с тем Коростелёв предложил включать Wi-Fi и Bluetooth лишь при необходимости, а также не доверять общественной беспроводной сети.

Не лишним будет и шифрование конфиденциальной информации для её защиты в случае потери смартфона. Это можно сделать в разделах «Touch ID и код-пароль», если у вас iPhone, и «Безопасность» на Android-смартфоне.

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