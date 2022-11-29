Как защититься от слежки через смартфон

Вместе с тем Коростелёв предложил включать Wi-Fi и Bluetooth лишь при необходимости, а также не доверять общественной беспроводной сети.

Не лишним будет и шифрование конфиденциальной информации для её защиты в случае потери смартфона. Это можно сделать в разделах «Touch ID и код-пароль», если у вас iPhone, и «Безопасность» на Android-смартфоне.