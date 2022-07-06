Как защититься от слежки в Интернете — отвечают эксперты

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Как защититься от слежки в Интернете — отвечают экспертыВ целом, это не так уж и сложно
Чем большее распространение получают соцсети, тем чаще мы рискуем столкнуться с Интернет-слежкой. О том, как защититься от подобного, рассказали специалисты Роскачества.
По словам экспертов, снижению риска киберсталкинга способствует закрытие личных профилей в соцсетях. Также они посоветовали завести отдельный адрес электронной почты для регистрации в интернет-магазинах.
Не лишним будет и подключение виртуального мобильного номера — его специалисты советуют использовать для регистрации на различных сайтах и в соцсетях. При этом они уточнили, что электронную почту, связанную с соцсетями, стоит огораживать и не выкладывать в открытый доступ.
В Роскачестве также отметили, что для переписок следует использовать лишь те мессенджеры, в которых сквозное шифрование установлено по умолчанию.