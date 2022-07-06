Как защититься от слежки в Интернете — отвечают эксперты

По словам экспертов, снижению риска киберсталкинга способствует закрытие личных профилей в соцсетях. Также они посоветовали завести отдельный адрес электронной почты для регистрации в интернет-магазинах.

Не лишним будет и подключение виртуального мобильного номера — его специалисты советуют использовать для регистрации на различных сайтах и в соцсетях. При этом они уточнили, что электронную почту, связанную с соцсетями, стоит огораживать и не выкладывать в открытый доступ.

В Роскачестве также отметили, что для переписок следует использовать лишь те мессенджеры, в которых сквозное шифрование установлено по умолчанию.