Как заставить Wi-Fi роутер работать быстрее

По словам специалиста, скорость домашнего интернета может снизиться потому, что к роутеру подключено слишком много устройств — ноутбуки, смартфоны, планшеты. В такой ситуации для ускорения роутера есть простой, но эффективный способ — банальная перестановка роутера в другое место.

Существует и другой способ — через интерфейс устройства перевести роутер на более современный стандарт — с 802.11a на 802.11n. В современных устройствах по умолчанию настроен стандарт 802.11ac. Но если роутер устаревший, он просто не подключится к интернету.

Также специалист отметила, что если нужен стабильный и высокоскоростной интернет на компьютере, тогда лучше подключиться к сети напрямую, через провод.