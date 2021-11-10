Как жизнь на Марсе повлияет на психику людей

Про мнению учёных, результаты являются многообещающими: в ходе изоляции участники исследования становились всё более автономными по отношению к Центру управления полётами, но всё больше сплачивались между собой, несмотря на различие полов, культур и национальностей.

Это подтверждают аудиозаписи разговоров — диалогов между участниками. Всего было записано 320 аудиозаписей разговоров продолжительностью около 11 часов. В последние 10 дней завершающего эксперимента число разговоров сократилось до 34, а их продолжительность — до 77 минут.

На 11-й день была смоделирована ситуация задержки связи с Землёй, на фоне которой была зафиксирована наибольшая сплочённость экипажа. При этом были отмечены различия в общении между участниками, которые зависели от пола. У мужчин в большей степени наблюдались эмоции гнева, а у женщин — радости и печали. Но к концу эксперимента эти различия сглаживались.

Все эти данные исследовательская группа собирает для подготовки будущих космических миссий, в первую очередь на Марс.