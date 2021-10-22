Как злоумышленники узнают баланс карты своей жертвы?

Согласно данным источников, наиболее “живучим” методом является осуществление операции оплаты с помощью всех похищенных данных жертв карты. Так, перебирая несколько сумм, мошенник распознает, сколько денег осталось на карте. Еще для этого мошенники производят оплату с отменой.

Выяснить баланс карты можно и посредством СМС на номер банка или же позвонив оператору банка.

Эксперт заявил, что в большинстве случаев эти данные раскрываются благодаря новым удобным сервисам.

“Мы привыкли к тому, что хорошие сервисы – быстрые сервисы, но зачастую в такой быстроте может скрываться какая-то фатальная ошибка, которой могут воспользоваться злоумышленники и узнать номера карт и ФИО по номеру телефона, баланс карт, доступные лимиты и другие финансовые параметры”, — сообщил Щельцин.