Какао оказалось полезным при стрессе

Как выяснилось, какао является полезными при стрессе напитком. Так, по данным ученых, кровеносные сосуды лучше справляются со своей задачей во время психического стресса, когда добровольцам давали выпить какао-напиток с высоким уровнем флаванолов.

”Мы обнаружили, что употребление какао, богатого флаванолами, может быть эффективной диетической стратегией для уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после психического стресса и также улучшить кровоток во время стрессовых эпизодов”, - поделилась ведущий автор работы, доктор Катарина Рендейро.

Исследователи также отметили, что флаванолами богаты и другие продукты, в числе которых яблоки, черный виноград, ежевика, вишня, малина, бобовые и зеленый чай.