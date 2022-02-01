Какао оказался способом избежать тромбов в организме

По словам врача, какао — напиток, профилактирующий тромбообразование, инсульты и инфаркты. В нём много магния и антиоксидантов. Этот продукт борется c холестериновыми бляшками, оказывает благотворное воздействие на сосуды и улучшает работу мозга.

При этом какао помогает при повышении давления и практически не имеет побочных эффектов, не вызывает привыкания.

«Как правило, какао делают из какао-порошка, то есть после того, как отделяется масло, остается жмых какао. Но всё равно, невзирая на то, что там практически нет масла, там остаются антиоксиданты, остаются полифенолы. Тот же ресвератрол, почти такой же, как в красном вине и винограде. Он активирует гормоны молодости», — отметила Соломатина.

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