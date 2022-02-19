Какая американская ракетно-артиллерийская система опасна для России

Система монтируется на лёгком бронированном грузовике, что позволяет с лёгкостью перебросить её в любую точку. Если HIMARS будут установлены, к примеру, в Румынии, они смогут добивать до Крыма, а если в Польше, — до любой точки Калининградской области.

К этому стоит добавить, что сейчас США разрабатывают высокоточную перспективную ракету PrSM — Precision Strike дальностью 499 км.

«Безусловно, ракетные системы, хоть и не расположены на территории Украины, представляют для нас самую большую угрозу. Они позволяют наносить удары на расстоянии, кроме того, их можно достаточно легко перебросить в любую точку региона, приблизив к нашим южным границам», — отметила завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.