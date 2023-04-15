Какая безобидная инфекция со временем переходит в рак

ВЭБ — один из самых распространённых в мире вирусов. Заражается человек ещё в период детства; заражение происходит, как правило, через биологические жидкости, например слюну, сохраняясь на протяжении всей жизни у 90% человеческой популяции.

Учёные отметили, что активируясь, вирус может разрушать хромосомы и вызывать онкологию. На этот счёт уже проводились исследования, но последнее стало более предметным.

Исследователи работали с белком вируса EBNA1, который сохраняется в инфицированных клетках. В ходе исследований специалисты обнаружили, что EBNA1 связывает ВЭБ-подобные последовательности в хрупком участке на 11-й человеческой хромосоме. А при увеличении количества белка в этой хромосоме происходит разрыв, что создаёт потенциал для развития рака. При этом EBNA1 подавляет ген р53, ответственный за деление и гибель клеток, что обеспечивает профилактику образования опухолей.

Затем учёные изучили результаты секвенирования всего генома для 2439 случаев онкологии по 38 типам опухолей. Оказалось, что раковые опухоли в случае наличия вируса Эпштейна-Барр демонстрируют более высокие уровни аномалий 11-й хромосомы по сравнению с отсутствием ВЭБ, а при наличии опухолей головы и шеи эта корреляция была равна 100%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.