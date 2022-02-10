Какая часть населения Земли вакцинировалась от COVID-19

По слова чиновницы, прямо сейчас еврокомиссия активно работает над этим. В том числе готовится пакет предложений, нацеленный на поддержку вакцинами различных стран, особенно Африки. Она была выбрана в связи со всё ещё низким уровнем привитости населения страны.