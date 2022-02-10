Какая часть населения Земли вакцинировалась от COVID-19

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Какая часть населения Земли вакцинировалась от COVID-19Цифра, признаемся, не самая впечатляющая
Вакцинация от COVID-19 идёт ударными темпами более года. Но сколько людей на планете уже получили свою прививку?
Рассказать об этом решила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. В рамках пресс-конференции во Франции она отметила, что на сегодняшний день лишь 50% мирового населения полностью привито от коронавирусной инфекции.
Сейчас полностью вакцинировано 50% населения планеты. Европа экспортировала более 1,7 млрд доз прививок в 165 стран. Однако поставок вакцин недостаточно, нужно обеспечивать применение этих препаратов.
Стелла Кириакидес
По слова чиновницы, прямо сейчас еврокомиссия активно работает над этим. В том числе готовится пакет предложений, нацеленный на поддержку вакцинами различных стран, особенно Африки. Она была выбрана в связи со всё ещё низким уровнем привитости населения страны.
Источник: РИА Новости