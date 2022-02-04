Какая часть россиян болеет COVID-19 бессимптомно

О том, какая часть населения России болеет именно таким образом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам эксперта, примерно 17-20% от общего числа россиян переносят COVID-19 бессимптомно.

При этом в столице, например, этот процент ещё выше. Среди москвичей коронавирусную инфекцию без симптомов переносят около 40% пациентов.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в рамках заседания координационного совета по борьбе с вирусом, поделился информацией, согласно которой число новых случаев COVID-19 в городе увеличилось почти на 70%. При этом числе госпитализаций также пошло на рост — ориентировочно на 40%.