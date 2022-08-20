Какая дальность полёта у российских гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Россия перебросила три истребителя МиГ-31И с ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск в Калининградской области. Дальность полёта ракет составляет 2 тысячи км, расположение в Калининградской области позволяет поразить цели на всей территории Великобритании.

При этом «Кинжалы» могут преодолевать расстояние в 1 тысячу км менее чем за 10 минут. «Именно за такие скорости гиперзвуковых боеприпасов и опасаются сейчас во всём мире. Их не только невозможно сбить, но они оставляют очень мало времени на то, чтобы отреагировать на удар — предупредить об опасности мишень, дать ей эвакуироваться или сменить позицию», — подчеркнул Антон Лавров.