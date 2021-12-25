Какая диета нужна для борьбы с раком кожи

В исследовании приняли участие 128 человек с диагностированной меланомой. Всем участником предлагалась диета с большим содержанием клетчатки и её увеличением на 5 граммов ежедневно.

Такой режим питания улучшил состояние микрофлоры кишечника испытуемых, а также был зафиксирован улучшенный отклик на терапию меланомы. Специалисты также отметили, что такая диета снижает риск развития или рецидива рака кожи на 30%.

Такое исследование провели в связи с тем, что при лечении меланомы применяется терапия с помощью блокаторов иммунных контрольных точек. Она даёт хороший результат, но не все пациенты легко её переносят. Поэтому учёные решили выяснить, как еда может способствовать иммунотерапии.

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