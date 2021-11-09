Какая диета замедляет старение организма

Бест порекомендовала добавить в рацион растительную пищу. Все из-за того, что регулярное употребление овощей, зерновых, орехов, семян, бобовых и фруктов способствует устранению воспалительных процессов в организме, стабилизации кровяного давления и поддержания здорового веса. К тому же, еда растительного происхождения помогает снизить уровень вредных веществ, которые повышают риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний.



По словам врача, глютен также может привести к раннему старению. Проблема в том, что зачастую люди не знают о непереносимости глютена и продолжают употреблять продукты с его содержанием. Глютен может спровоцировать развитие воспалительных процессов в организме и усугубить такие заболевания, как экзема и псориаз. Также он усиливает окислительные процессы в организме, которые считают одним из факторов старения.



Бест уверена, что средиземноморская диета также помогает замедлить процесс старения. В нее включены продукты с высоким содержанием омега-3-ненасыщенных жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием.