Какая доза алкоголя может стать причиной инсульта

По словам О'Доннела, 5 порций алкоголя в месяц повышают риск ишемического инсульта на 29%, геморрагического — на 76%. В целом у пьющих людей риск инсульта выше на 14%.

Отмечается, что 5 порций алкоголя — это 5 рюмок водки или другого крепкого алкоголя, 2,5 литра пива или половина бутылки вина. Но при отказе от алкоголя снижается и риск инсульта.