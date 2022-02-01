Какая доза кофе считается полезной

Кофе — достаточно сложная смесь более 150 химических веществ. При этом каждое из них имеет собственное влияние на организм человека. Так, например, антиоксиданты и фенолы способны уменьшить воспаление и предупредить развитие онкологических заболеваний. В то же время они обладают противодиабетическим действием.

По словам специалиста, «органом-мишенью кофеина является головной мозг, но отнюдь не сердце».