Какая доза кофе считается полезной

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Какая доза кофе считается полезнойИ какими положительными свойствами обладает напиток
Врач-аритмолог, профессор Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова Андрей Ардашев назвал полезную дозу кофе.
Кофе — достаточно сложная смесь более 150 химических веществ. При этом каждое из них имеет собственное влияние на организм человека. Так, например, антиоксиданты и фенолы способны уменьшить воспаление и предупредить развитие онкологических заболеваний. В то же время они обладают противодиабетическим действием.
По словам специалиста, «органом-мишенью кофеина является головной мозг, но отнюдь не сердце».
В умеренных дозах (от 40 до 300 мг) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму.
Андрей Ардашев
Источник: Прайм