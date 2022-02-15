Какая доза витамина D нужна во время лечения коронавируса

По её словам, этот витамин важен для здоровья, для лечения простудных заболеваний и коронавируса. Когда в организме этого витамина достаточное количество, тогда человек чувствует себя бодрым и энергичным. Но даже если этот так, при заболевании коронавирусом витамин D лучше тоже принимать, несмотря на то, что его может быть достаточно в организме.

Причём принимать его нужно до полного выздоровления. Врач уточнила, что принимать необходимо 5000 единиц. Благодаря этому веществу болезнь можно перенести легче, быстрее и без последствий.

«Этот витамин влияет на обмен кальция в организме, на состояние костей, оказывает противоопухолевую защиту. На фоне употребления витамина D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний», — добавила Кореневич.

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