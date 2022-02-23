Какая еда помогает избежать сахарного диабета

По словам специалиста, в рацион должны входить фрукты и орехи. Фрукты содержат различные витамины и минералы, способствующие борьбе организма с возможностью развития диабета второго типа, а также антиоксиданты.

Орехи содержат большое количество белка и клетчатки, которые не допускают резких скачков сахара. К этому врач добавила, что орехи полезны для сердечно-сосудистой системы.

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