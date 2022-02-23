Какая еда помогает избежать сахарного диабета

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Какая еда помогает избежать сахарного диабетаФрукты и орехи
Врач-диетолог Алона Пульде рассказала о продуктах, которые необходимо регулярно есть для профилактики диабета.
По словам специалиста, в рацион должны входить фрукты и орехи. Фрукты содержат различные витамины и минералы, способствующие борьбе организма с возможностью развития диабета второго типа, а также антиоксиданты.
Орехи содержат большое количество белка и клетчатки, которые не допускают резких скачков сахара. К этому врач добавила, что орехи полезны для сердечно-сосудистой системы.
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Источник: ФАН