Какая еда провоцирует неконтролируемое обжорство

По словам эксперта, у каждого есть свои продукты, которые нравятся больше или меньше. А опасных продуктов, от которых буквально невозможно оторваться, не так много, поэтому потенциальную зависимость можно предупредить, если провести небольшой эксперимент: чтобы «вычислить» такие продукты, достаточно съесть один кусочек.

«Есть очень простой тест, чтобы определить "срывные" продукты: надо съесть один кусочек, а потом попробовать остановиться. Если можем, то это не "срывной" продукт. Если после первого кусочка в нас вселяется какой-то демон, и мы съедаем всё, что купили себе, детям и в запас, то, вероятно, именно этот продукт опасный», — уточнил эксперт.

Как правило, это не условная морковка, а что-то сладкое, солёное или жирное. От таких продуктов или блюд практически невозможно оторваться, поэтому за собой необходим постоянный контроль, — это первое, с чего стоит начать, чтобы сформировать здоровые пищевые привычки, подчеркнул врач.