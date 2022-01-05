Какая эпидемия грозит человечеству после коронавируса

По словам учёного, это такие мутации птичьего гриппа, при которых вирус начнёт передаваться не только между птицами, но и от животных к людям, а в итоге — между людьми. Такие мутации возможны, и это — одно из самых больших опасений учёных.

Эксперт рассказал об экспериментах, которые проводились для прогнозирования развития «человеческого» варианта птичьего гриппа. По его словам, в вирусе достаточно изменить одну букву из 20 тысяч, которые насчитывает геном, и тогда произойдут мутации, с которыми человек может не справиться.

«Причём, ученые договорились не публиковать эти данные, чтобы не вооружать никого лишними знаниями. Но с помощью нескольких замен добиться того, чтобы вирус передавался от человека к человеку, возможно. А, поскольку он достаточно летуч, очень заразен и высоко летален, возможно повторение истории с испанкой в начале прошлого века. На сегодняшний день такая мутация является самой грозной вещью, наиболее ожидаемой и опасной», — подчеркнул Чепурнов.